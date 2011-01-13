Курс валютної пари долар/гривня може стати більш волатильним, вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

На думку експерта, попит на готівкову іноземну валюту у січні-лютому залишатиметься на високому рівні, а НБУ, ймовірно, підтримуватиме вартість гривні за рахунок своїх резервів.

Також Н.ІВЧЕНКО вважає, що підвищення вартості долара США в Україні пов'язане з певним погіршенням стану поточного і фінансового рахунку платіжного балансу на фоні уповільнення темпів зростання світової економіки. Також невизначеності на ринку додають призначення нового керівництва НБУ і зміни у законодавстві щодо проведення готівкових валютних операцій.

Крім того, експерт повідомив, що збільшення попиту на готівкову іноземну валюту у грудні в першу чергу пов'язане з подорожчанням готівкового долара у середині місяця на 0,5% - до 8,02 грн. на фоні зростання обсягу купівлі безготівкової валюти з боку імпортерів, стабільністю євро і підвищенням девальваційних настроїв у суспільстві. Так, обсяг купівлі населенням іноземної валюти минулого місяця порівняно з листопадом зріс на 11,6% - до 3,5379 млрд. доларів, обсяг продажу – на 12,09% - до 1,9213 млрд. доларів. Чисте сальдо купівлі готівкової іноземної валюти за аналогічний період збільшилося на 11,2% - до 1,9213 млрд. доларів.

