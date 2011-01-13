ОЕСР закликає Україну реалізувати антикорупційні заяви

Україна досягла невеликого прогресу в боротьбі з корупцією впродовж останніх 4 років, незважаючи на постійні заяви лідерів країни про намір вживати заходів.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в новій доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

«Україна повинна терміново ввести в дію антикорупційні закони для виконання своїх міжнародних зобов'язань і продемонструвати велику політичну волю в боротьбі з корупцією», - наголошується в документі.

Організація, зокрема, рекомендує Україні ухвалити фундаментальне антикорупційне законодавство, посилити відповідальність державних установ за боротьбу з корупцією і створити спеціальний орган з розслідування корупційних дій зі спеціальними прокурорами.

Крім того, список рекомендацій включає реформування законодавства про державну службу і конфлікт інтересів, перегляд системи контролю за фінансуванням політичних партій для забезпечення прозорості такого фінансування, подальший розвиток суспільного діалогу, зокрема, з бізнесом для боротьби з корупцією.

У доповіді також зазначається як позитив ухвалення Україною нового закону про державні закупівлі, а також закону про судовий устрій, що покращує гарантії незалежності й неупередженості судової системи.

ОЕСР оцінив зусилля України в боротьбі з корупцією в рамках Ініціативи щодо Східної Європи і Центральної Азії, що носить назву Стамбульський антикорупційний план дій.

Ця ініціатива стартувала в 2003 році для підтримки антикорупційних реформ у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Російській Федерації, Таджикистані, Україні й Узбекистані.

