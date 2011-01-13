ВР планує скасувати вимогу про перестрахування лише у країнах-членах СОТ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до статті 2 Закону України „Про страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 259 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійній залі.

Пропонується доповнити пункт 1 частини 12 статті 2 закону про страхування реченням такого змісту: «При здійсненні перестрахування умова щодо членства держави, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, у Світовій організації торгівлі, не застосовується», – для забезпечення можливості перестрахування у країнах – не членах СОТ, у тому числі і у Російській Федерації.

Пропонується встановити, що страховик-нерезидент не може бути зареєстрованим у країні, яка належить до переліку офшорних зон згідно з чинним законодавством України.

