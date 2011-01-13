В економіку України цьогоріч буде інвестовано більш як 100 млрд. грн. - Клюєв

За оцінками уряду, в 2011 році в економіку України буде залучено більш як 100 млрд. грн. інвестиційних коштів.

Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ під час офіційного представлення нового керівника Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислава КАСЬКІВА.

За словами А.КЛЮЄВА, перед укрупненим агентством, яке було створено на базі Держагентства з інвестицій і розвитку і Держагентства з управління національними проектами, стоять важливі й масштабні завдання.

Він нагадав, що на виконання доручень Президента і прем'єр-міністра України вже найближчим часом має бути підготовлена програма інвестиційно-інноваційної діяльності на поточний рік.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд співробітничатиме зі всіма великими платниками податків, яких сьогодні налічується близько 1 тис. 200.

«Вони створюють до 90% національного ВВП, і державні інвестиційні програми мають враховувати інвестиційні плани великих компаній», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що в планах Кабміну - активна робота з банківським сектором для покращення умов кредитування перспективних і важливих для країни інвестиційних проектів.

