В економіку України цьогоріч буде інвестовано більш як 100 млрд. грн. - Клюєв
За оцінками уряду, в 2011 році в економіку України буде залучено більш як 100 млрд. грн. інвестиційних коштів.
Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ під час офіційного представлення нового керівника Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислава КАСЬКІВА.
За словами А.КЛЮЄВА, перед укрупненим агентством, яке було створено на базі Держагентства з інвестицій і розвитку і Держагентства з управління національними проектами, стоять важливі й масштабні завдання.
Він нагадав, що на виконання доручень Президента і прем'єр-міністра України вже найближчим часом має бути підготовлена програма інвестиційно-інноваційної діяльності на поточний рік.
За словами А.КЛЮЄВА, уряд співробітничатиме зі всіма великими платниками податків, яких сьогодні налічується близько 1 тис. 200.
«Вони створюють до 90% національного ВВП, і державні інвестиційні програми мають враховувати інвестиційні плани великих компаній», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він також повідомив, що в планах Кабміну - активна робота з банківським сектором для покращення умов кредитування перспективних і важливих для країни інвестиційних проектів.