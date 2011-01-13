Міжбанк закрився на рівні 7,9550/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9820 грн./дол., на 12:00 ціни впали – 7,9620/7,9705 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9550/7,9590 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2650 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2645/0,2648 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися – 0,2640/0,2643 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,1185 рублів за долар (-0,2335).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3127/1,3129 дол./євро, а на 15:00 зросли до 1,3190/1,3192 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4555/10,4780 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,4685/10,4860 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4735/10,4850 грн./євро.

