До Держбюджету від розміщення ОВДП у 2010 р. надійшло 40 млрд. грн.

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн., зокрема в грудні – 2 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

У 2010 році обсяг операцій з придбання ОВДП до портфелю Нацбанку становив 27,6 млрд. грн. (у грудні – майже 1 млрд. грн.), з їх продажу – 7,4 млрд. грн. (у грудні – 2,1 млрд. грн.).

Крім цього, Національний банк України минулого року здійснював операції купівлі-продажу ОВДП через механізм двостороннього котирування, в рамках яких було продано державних паперів за номінальною вартістю на суму 9,2 млрд. грн. (у грудні – на 1,1 млрд. грн.) і придбано на суму 4,3 млрд. грн. ( у грудні – на 1,7 млрд. грн.).

На початок 2011 року Нацбанк мав у своєму портфелі ОВДП на суму 63,33 млрд. грн.

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який за 2010 рік становив 30,689 млрд. грн., зокрема основний борг – 19,556 млрд. грн., сплата доходу – 11,134 млрд. грн.

