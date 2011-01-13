Україна не переглядатиме договори з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування?

Україна, швидше за все, не переглядатиме свої договори з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування. Про це йдеться в прогнозному звіті на 2011 р. аналітичної групи Da Vinci, переданому агентству УНІАН.

"Незважаючи на активне обговорення можливості перегляду відповідних договорів з Кіпром, реальних кроків у цьому напрямі зроблено не буде", - говориться у звіті. Основною причиною у звіті називається "Активна робота провладних і російських ФПГ з цією офшорною юрисдикцією".

В цілому, як зазначається у звіті, в 2011 р. обсяги прямих іноземних інвестицій зростуть. На думку аналітиків компанії, в 2011 році очікується збільшення частки інвестицій з Кіпру, Британських Віргінських островів, Російської Федерації й Австрії. Водночас, падіння частки інвестицій спостерігатиметься зі США, Франції, Великої Британії, Італії. Приблизно на тому самому рівні залишаться долі інвестицій із Швейцарії, Польщі, Нідерландів, Швеції та Німеччини.

У звіті Da Vinci AG зазначається, що за минулі шість років змінився лідер інвестицій в економіку України. «У процентному співвідношенні на перше місце вийшов Кіпр, змінивши Німеччину. Переломний момент стався в 2007 році, коли співвідношення інвестицій з цих двох країн стало однаковим. Далі було різке зростання інвестицій з офшорної юрисдикції. Інвестиції з Британських Віргінських островів мають тенденцію до зниження з незначною стабілізацією в період 2009-2010 рр. Ці показники, на думку авторів звіту, свідчать про активні інвестиції українського і російського капіталу в економіку України через схему «податкових гаваней».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в грудні минулого року дав доручення відповідним відомствам у тижневий термін підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Він зазначив, що таким чином можна буде припинити відплив коштів з України в офшорну зону.

