Податківці у 2010 р. перерахували до держбюджету 100,5 млрд. грн. - 101,5% плану

У 2010 році сума надходжень до загального фонду Держбюджету, контрольованих Державною податковою службою України (ДПСУ), становила 100,5 млрд. грн., що дорівнює 101,5% плану.

Як сказано в повідомленні прес-служби ДПС, переданому УНІАН, про це йшлося 13 січня під час розширеної оперативної наради в ДПС.

До місцевих бюджетів перераховано майже 68,8 млрд. грн., що на 8,6 млрд. грн. перевищує надходження в 2009 році.

У 2010 році платникам податків відшкодовано більш як 24,2 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

На 2011 рік план надходжень до загального фонду Держбюджету становить 169,7 млрд. грн., що більше ніж на третину перевищує рівень 2010 року.

За словами першого заступника голови Держподатслужби – начальника податкової міліції Андрія ГОЛОВАЧА, торік податковою міліцією виявлено більш як 4,5 тис. злочинів у сфері оподаткування, 3,8 тис. з яких – тяжкі, 1944 – факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У 2010 році було попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 7,7 млрд. грн. Податкова міліція минулого року виявила 172 конвертаційних центри.

Результатом діяльності податкової міліції в 2010 році стало надходження до бюджету коштів на суму 4,4 млрд. грн.