Європейський суд зобов'язав Україну виплатити 70 тис.євро рідним загиблої людини

Палата суддів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) визнала Україну відповідальною за нерозкриту смерть людини у відділенні міліції.

Про це йдеться в рішенні Палати суддів у справі «Михалкова та інші проти України», прийнятому 13 січня.

Згідно з повідомленням прес-служби ЄСПЛ, 29 квітня 2003 року Ольга МИХАЛКОВА, мати загиблого Василя Михалкова, викликала міліцію з проханням забрати до витверезника свого сина, який перебував у стані сильної алкогольної інтоксикації. За словами потерпілої, співробітники міліції, які приїхали, знущалися й били Василя, після чого посадили в машину і доставили до відділення. Наступного дня, прийшовши до відділення міліції, О.МИХАЛКОВА дізналася про смерть свого сина.

За фактом смерті було порушено кримінальну справу, розслідування якої не завершене досі.

При цьому родичі загиблого - О.МИХАЛКОВА, Сергій МИХАЛКОВ і Наталія БІКБУЛАТОВА, які звернулися до ЕСПЛ 16 березня 2005 року, стверджують, що їм не дозволяли ознайомитися з матеріалами розслідування.

Уряд України не надав Європейському суду жодних документів щодо розслідування, посилаючись на конфіденційність.

Родичі загиблого вважають, що причиною смерті могло стати побиття В.Михалкова співробітниками міліції, зокрема ногами.

Грунтуючись на даних експертизи, наданих родичами загиблого, ЕСПЛ визнав владу України відповідальною за смерть людини, що є порушенням статті 2 Європейської конвенції прав людини.

Крім того, не одержавши жодної інформації від уряду України, яка могла б спростувати наявні дані, що свідчать про побиття загиблого, ЕСПЛ також визнав Україну відповідальною за погане поводження із загиблим, в порушення статті 3 Конвенції, яка забороняє тортури і поводження, що принижує людську гідність.

Суд ухвалив рішення як компенсацію виплатити О.МИХАЛКОВІЙ 50 тисяч євро моральної шкоди, іншим родичам, які звернулися, – 20 тисяч євро моральної шкоди.

Крім того, ЕСПЛ зажадав від України виплати 3300 євро всім подавцям звернення у вигляді компенсації витрат.

Рішення Палати ЕСПЛ є неостаточним – упродовж трьох місяців воно може бути оскаржене. У разі ж, якщо оскарження не буде, рішення остаточно набуде чинності.