Тимошенко: у справі про екологічні гроші влада свідомо займається підміною понять

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що у справі про екологічні гроші нинішня українська влада свідомо займається підміною понять та маніпуляціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона казала в інтерв’ю провідним японським ЗМІ – інформагентству «Кіодо Цусін», газетам «Ніккей» та «Іоміурі Шімбун», телеканалу NHK.

«Мою діяльність на посаді прем‘єр-міністра України, за вказівкою ЯНУКОВИЧА, ретельно вивчали СБУ, Генпрокуратура та замовні американські аудитори. Вивчали під мікроскопом та не виявили ніяких моїх злочинних дій та порушень, тому владі доводиться фальшувати кримінальні справи стосовно виплати пенсій начебто за рахунок кіотських грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» зазначила, що політичне переслідування, відкриття фальшивих кримінальних справ проти політичних опонентів, фальсифікація результатів місцевих виборів, ліквідація свободи слова та справедливого судочинства знищують міжнародний імідж України. Свідченням цього є виключення України з кола вільних країн у щорічному рейтингу свободи, який укладає міжнародна організація «Фрідом хаус», сказала вона.

«Зусиллями ЯНУКОВИЧА, який будує авторитарний, диктаторський режим, наша держава демонструє вражаючий занепад демократії», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання про долю «кіотських грошей» екс-прем‘єр-міністр відповіла, що «гроші, отримані від співпраці з Японією в рамках Кіотського протоколу, ніколи не списувалися зі спеціального рахунку Міністерства екології, і це підтверджено висновком аудиту КРУ, проведеним новою владою в березні 2010 року, та висновками аудиту компанії ВDO, які проводилися японськими компаніями разом з Агенцією екологічних інвестицій».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її уряд поводився з екологічними грошима так, як зазначено у законодавстві та Бюджетному кодексі.

У справі про екологічні гроші, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, влада свідомо займається підміною понять та маніпуляціями: «Вони бюджетні видатки з Єдиного казначейського рахунку видають за нецільове використання «кіотських грошей», вводячи в оману людей, які не обізнані у механізмах функціонування Єдиного казначейського рахунку та у порядках формування доходів бюджету».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ “використовує усю репресивну машину проти неї та її команди, аби усунути головного політичного опонента”.