Розмір Фонду гарантування вкладів збільшився до 3,39 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у грудні 2010 р. збільшився на 1%, або на 0,035 млрд. грн., і станом на 1 січня 2011 р. становив 3,39 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників не змінилася - 170 банків, кількість тимчасових учасників збільшилася на 1 банк – до 5 банків.

На початок листопада Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Земельний банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів установлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів у 2009 році становили понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, які ліквідовувалися.