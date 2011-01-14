Президент ЄС: абсурдно відноситися до країн ЄС як до Аргентини чи України

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ вважає абсурдним ставлення ринків до країн-членів єврозони.

Як повідомляє Інтернет-видання «EUobserver», про це він заявив учора в Лондоні після зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Девідом КЕМЕРОНОМ.

“Останні події на ринку якісь дивні. Спреди зараз показують боргові ризики для окремих країн єврозони навіть більші, ніж для країн, що розвиваються, таких як Україна чи Аргентина. Це абсурд», - сказав Президент ЄС.

Він зазначив, що таке ставлення до країн єврозони є ірраціональним, оскільки, на його думку, позиції євро сильні.

«Економічне зростання в 2010 році було достатньо хорошим. Учасникам ринку не слід було б недооцінювати нашу політичну рішучість (долати кризу – ЄС-плюс)», - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, після боргових проблем, що виникли в 2010 році спочатку в Греції, а потім в Ірландії, котрі були вимушені звернутися до міжнародної допомоги, багато економістів кажуть, що найближчим часом такі ж проблеми можуть виникнути у Португалії та Іспанії.