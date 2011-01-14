Могильов: притягнення до відповідальності учасників податкового Майдану поза політикою

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ стверджує, що притягнення до відповідальності деяких учасників податкового Майдану не пов’язане з політикою, а базується на вчиненні ними адміністративних порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами А.МОГИЛЬОВА, всі громадяни України мають право на участь у мирних акціях та зібраннях. «Але їм заборонено порушувати норми адміністративного та кримінального законодавства. Та особа, яка пошкодить машину, та особа, яка перекриє транспортний шлях, та особа, яка буде громити майно, за це буде відповідати», - сказав він.

При цьому, за словами міністра, до відповідальності будуть притягуватися і організатори акції, тому що вони несуть відповідальність за те, щоб її учасники не порушували закон.

А.МОГИЛЬОВ назвав безглуздям те, що під час акції на деяких предметах, зокрема, діжках чи наметах, було вказано, що це власність народних депутатів. При цьому, за його словами, міліція неодноразово пояснювала, що стукати у діжки під житловими будинками є дрібним хуліганством. «Давайте завтра покладемо гору лайна і поставимо табличку, що це продукт життєдіяльності та власність народного депутата», - додав він.

Міністр також зауважив, що бетонне покриття під час проведення акції на Майдані пошкодили раніше судимі громадяни, зокрема, один з них - тричі судимий, 4 роки відбував за гратами, інший є судимим двічі і відбував за гратами 3,5 роки ув’язнення, а ще один, який притягується по цій справі, 8 років перебував у місцях позбавлення волі.

«Одна із зазначених осіб затримана і знаходиться під вартою, їй висунули звинувачення. Двоє інших перебувають у розшуку», - сказав міністр.

Він наголосив, що справи за пошкодження покриття та перекриття вулиць об’єднані в одне провадження. «Під час блокування вулиці Хрещатик пошкоджено два автомобіля, які належать юридичним і фізичним особам. По цій справі за пошкодження автомобілів порушена кримінальна справа, слідство по ній завершене і справа направлена до суду», - сказав А.МОГИЛЬОВ.