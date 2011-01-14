Міліція допитує понад 100 активістів «податкового» Майдану.

Про це пише газета «Діло» з посиланням на координатора Майдану Олександра ДАНИЛЮКА.

Зокрема, видання зазначає, що після проведення акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

За словами О.ДАНИЛЮКА, правоохоронні органи активізували дії стосовно активних учасників акції протесту. «Це справжні репресії, і нічого спільного з правосуддям не мають» - заявив О.ДАНИЛЮК.

Він розповів, що кримінальні справи, зокрема, порушені за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг, умисного знищення або пошкодження майна і пошкодження автомобіля.

О.ДАНИЛЮК повідомив, що у четвер на допит був викликаний Роман ФЕДЧУК. Протримавши більш як шість годин, міліція відпустила його під підписку про невиїзд.

Пізніше Р.ФЕДЧУК повідомив, що співробітники міліції прийшли до нього додому рано вранці і відвезли «прямо з ліжка». Його затримали за ст. 194 ч. 1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна в особливо великих розмірах). За цією статтею йому загрожує або штраф, або до чотирьох років позбавлення волі. Ймовірно, зазначає газета, справа пов`язана з пошкодженням плитки на Майдані.

«На завтра вже мене викликають», - сказав О.ДАНИЛЮК, уточнивши, що слідчий навіть не вважав за потрібне повідомити, у якій справі його викликають і як кого – ще свідка або вже обвинуваченого.

«Діло» пише, що ще одним свідоцтвом того, що влада розв`язала справжній терор проти активістів податкового Майдану, О.ДАНИЛЮК вважає і затримання членів всеукраїнського об`єднання «Тризуб».

«Всіх тих хлопців, хто був активним учасником, хто охороняв наметове містечко, хто був координатором протестних акцій – всіх затримано», - сказав він.

У зв`язку з цим єдиний спосіб зупинити репресії підприємці бачать у проведенні акції протесту 17 січня під стінами Адміністрації Президента, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2010 року начальник Центру громадських зв`язків столичної міліції Володимир ПОЛІЩУК поінформував, що у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за статтями 194 і 293 Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії, призначений ряд експертиз, зокрема щодо відповідності суми збитку в 212 тис. грн., яку встановило комунальне підприємство «Київблагоустрій» за пошкодження гранітної плитки на Майдані Незалежності унаслідок встановлення наметів.

Водночас начальник ЦГЗ зазначив: «Звичайно, викликатимуть всіх людей, які були причетні до перекриття вулиць, пошкодження майна, і у разі потреби і за доведеністю вини окремих людей і за рішенням судів їм обиратимуться запобіжні заходи».

На 30 грудня двом учасникам акції протесту підприємців на Майдані Незалежності проти Податкового кодексу судами обрані запобіжні заходи у вигляді арешту і підписки про невиїзд.

Як зазначили у київській міліції, обоє затриманих обвинувачуються у здійсненні злочинів, передбачених статтями 194 (навмисне пошкодження чужого майна) і 293 (грубе групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.