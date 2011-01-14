Інфляційні очікування знижуються, але посилюються очікування знецінення гривні – НБУ

Інфляційні очікування у представників реального сектора економіки знижуються, при цьому посилюються очікування знецінення гривні щодо долара США та євро. Такі результати щоквартального опитування керівників підприємств, проведеного в листопаді 2010 року, оприлюднено на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними Нацбанку, інфляційні очікування знизилися й становлять на наступні 12 місяців у середньому 14,1% проти 14,5% у попередньому кварталі. Основним чинником впливу на споживчі ціни названо збільшення витрат на виробництво. Водночас, стрімко зросла оцінка впливу чинника «податкові зміни», яка майже досягла рівня оцінки впливу витрат на виробництво. При цьому вплив коливань обмінного курсу гривні та дій НБУ на інфляційні процеси знижувався.

Другий квартал поспіль респонденти очікують уповільнення зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, що підтверджується зниженням балансу очікувань (різниця між відсотком позитивних і негативних оцінок) на 3,7 в.п. до 13,8%. Серед основних дестабілізуючих чинників виробництва й цінового розвитку значно збільшилася оцінка податкового тиску.

Оцінки поточної економічної активності залишалися стриманими, що вказує на повільне відновлення економіки. Згідно з результатами опитування, респонденти продовжують негативно оцінювати поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств, хоча негативний баланс очікувань зменшився і становив (-7%) проти (-9,7%) у 3 кварталі 2010 року.

Індекс ділових очікувань підприємств у 4 кварталі 2010 року зріс до 120% проти 115,4% у попередньому кварталі. Це відбулося за рахунок очікувань щодо зростання загальних обсягів реалізації виробленої продукції, інвестиційних витрат і зайнятості.

Очікування щодо зростання цін на товари та послуги і на продукцію власного виробництва ослабилися. Збільшуватимуться виробничі витрати й витрати на оплату праці найнятих робітників. Зростання цін на сировину, матеріали і на енергоносії залишаються найвпливовішими чинниками змін початкових цін. Стабільний курс гривні, як і в попередньому кварталі, сприяв зміцненню тенденції до зменшення оцінки впливу обмінного курсу на зміну рівня початкових цін. Також продовжувала знижуватися оцінка впливу рівня відсоткової ставки за кредитами на зміну відпускних цін підприємств.

Респонденти знову відзначили пом`якшення умов отримання банківських кредитів і очікують зростання потреб у кредитних коштах у наступні три місяці. Використання кредитних ресурсів підприємствами більше всього стримують високий рівень відсоткових ставок за кредитами. Вплив чинника курсових коливань посилився.

Було опитано 1243 підприємства в усіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірам й за кількістю працівників.

«Надані результати є відображенням думки респондентів - керівників підприємств України в листопаді 2010 року і не є оцінками НБУ», - йдеться в повідомленні.