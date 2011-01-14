Дані з Німеччини підняли євро на світових майданчиках

Євро демонструє позитивну динаміку щодо долара на фоні публікації даних про прискорення інфляції в Німеччині і надій інвесторів на збільшення європейського фонду фінансової стабільності.

Зокрема, євро вже зріс до 1,3404 долара за євро проти 1,3351 долара за євро в попередню торгову сесію.

Долар знизився в ціні щодо ієни до 82,56 ієни за долар проти 82,82 ієни за долар днем раніше. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США скоротився на 0,32% - до 78,94 пункту.

У п`ятницю стало відомо, що за остаточними даними, темпи зростання споживчих цін у Німеччині в річному численні у грудні 2010 року прискорилися на 0,2 процентного пункту - до 1,7% з листопадового значення в 1,5%.

Надії інвесторів на те, що владі ЄС вдасться стримати розповсюдження боргової кризи в Європі, зміцнилися, зокрема, після того, як цього тижня Єврокомісія запропонувала збільшити розмір тимчасового Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС) і розширити його сферу діяльності.

На настрій інвесторів в останній день торгів вплинули також і успішно проведені Португалією, Іспанією та Італією аукціони з розміщення держоблігацій, під час яких зафіксували стабільний попит, передає Bloomberg.