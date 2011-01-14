Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло на 64% – до 7,96 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-листопаді 2010 року становило 7 млрд. 958 млн. дол., що на 64% більше, ніж у січні-листопаді 2009 року (4 млрд. 843,1 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-листопад 2010 року експорт товарів становив 41 млрд. 129,6 млн. дол. (на 29,8% більше показника за січень-листопад 2009 року), імпорт – 54 млрд. 087,6 млн. дол. (на 33,9% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (за січень-листопад 2009 р. – 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 216 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-листопадом 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 26,1% до 29%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 5,1% до 7,3%, руди, шлаків і золи – з 3,3% до 5,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 1,9% до 4,5%, продуктів неорганічної хімії – з 1,7% до 2,2%, жирів і олій тваринного та рослинного походження - з 4,4% до 4,8%.

Водночас зменшилася питома вага механічних машин – із 7% до 6,1%, електричних машин – із 5,5% до 4,9%, зернових культур – із 9% до 4,6%, виробів із чорних металів – із 5,1% до 3,8%, насіння й плодів олійних рослин - із 2,7% до 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 32,1% до 32,4% електричних машин – із 5% до 5,9%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – із 4,4% до 5,5%, чорних металів – із 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага механічних машин – із 8,6% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,6% до 3,9%, паперу й картону - з 2,7% до 2,4%.

За даними Держкомстату, в листопаді 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з жовтнем минулого року, на 29,4% і становив 5 млрд. 133,8 млн. дол., імпорт – на 37,8%, до 6 млрд. 232,4 млн. дол. Негативне сальдо в листопаді 2010 року становило 1 млрд. 098,6 млн. дол. проти 554,6 млн. дол. за листопад 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.