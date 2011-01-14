Кабмін: Тимошенко надала неправдиву інформацію японським журналістам

В уряді України заявляють, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з представниками японських ЗМІ надала неправдиву інформацію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду. Разом з цим, у повідомленні не зазначено, від якого підрозділу уряду воно розміщено.

«На зустрічі з представниками японських ЗМІ екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вдалася до відвертої брехні. Вона заявила, що «гроші, отримані від співробітництва з Японією у рамках Кіотського протоколу, ніколи не списувалися зі спеціального рахунку Міністерства екології», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогодні з деяких документів з цього приводу знято гриф «Для службового користування».

«Очевидно, вона розраховувала на те, що, ховаючи у воду кінці фінансових операцій, які суперечать чинному законодавству, засекретила відповідні розпорядження. Кабінет міністрів України скасував гриф «Для службового користування» щодо низки урядових актів, серед інших і щодо розпорядження КМУ № 1049-р «Про поповнення єдиного казначейського рахунку», яке Юлія ТИМОШЕНКО підписала 9 вересня 2009 року», йдеться у повідомленні. Далі наводиться текст цього розпорядження.

«Дослівно прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО розпорядилася: «З метою поповнення єдиного казначейського рахунка терміново здійснити конвертацію 200 мільйонів євро, які надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до Кіотського протоколу, в національну валюту через Національний банк за його офіційним курсом», йдеться у повідомленні.

Станом на 12.00 текст цього розпорядження в інформаційній базі на сайті Верховної Ради відсутній. Зазначено, що документ втратив чинність на підставі розпорядження №1787 від 8 вересня 2010 року. Також текст розпорядження відсутній на Урядовому порталі.

Разом з цим, у сьогоднішньому повідомленні на сайті уряду зазначено: Отже, ні про які цільові програми, ні про яке цільове використання «екологічних грошей» не йшлося. Внаслідок провальної бюджетно-фінансової політики єдиний казначейський рахунок перебував у критичному стані, і для його поповнення ТИМОШЕНКО використала гроші, отримані від Японії виключно на екологічні програми. Таким чином, Юлія ТИМОШЕНКО продовжує спроби ввести в оману не тільки громадян України, а й зарубіжних партнерів, чим продовжує завдавати шкоди державі Україна».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ від 13 січня, Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з японськими ЗМІ наголошувала, що у справі про «екологічні гроші» нинішня українська влада свідомо займається підміною понять та маніпуляціями.

«Мою діяльність на посаді прем‘єр-міністра України, за вказівкою ЯНУКОВИЧА, ретельно вивчали СБУ, Генпрокуратура та замовні американські аудитори. Вивчали під мікроскопом та не виявили ніяких моїх злочинних дій та порушень, тому владі доводиться фальшувати кримінальні справи стосовно виплати пенсій начебто за рахунок кіотських грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.