«Сбербанк России» починає кредитування у рублях

«Дочерний Банк Сбербанк России» (Київ) відкрив програму з кредитування фізичних осіб у російських рублях. Про це заявив на прес-конференції в УНІАН у п`ятницю перший заступник голови правління «Сбербанка России» Олександр ВЕДЯХІН.

«Кредитування в твердих валютах – це великий ризик. Тому, як альтернативу, наш банк пропонує м`яку валюту – російський рубль», - сказав О.ВЕДЯХІН, при цьому додав, що коливання курсу гривні, порівняно з російським рублем, за останні декілька років, були не більше 20%. Такий рівень є прийнятним для фінансування іпотечних і автомобільних кредитів, які вимагають наявність довгого ресурсу.

О.ВЕДЯХІН також зазначив, що з 1 січня 2010 року втратили силу правові норми, які безпосередньо забороняли кредитування фізичних осіб у іноземній валюті. На сьогодні в Україні діють підвищені нормативні вимоги Національного банку України (НБУ) щодо формування резервів під видані кредити суб`єктам, у яких немає валютної виручки. Вплив цієї норми на фінрезультат, за словами банкіра, вдасться нівелювати за рахунок першого внеску за такими кредитами в 50%.

Нагадаємо, раніше Нацбанк заявляв про свої наміри в законодавчому порядку заборонити валютне кредитування. Із цього приводу О.ВЕДЯХІН сказав: «Що стосується заборони кредитування в твердих валютах, то тут ми повністю підтримуємо регулятора, що стосується кредитування в м`яких валютах, то ми думаємо, що тут значно більше плюсів для української економіки, ніж мінусів».

Згідно з планом, «Сбербанк России» на кінець 2011 року планує мати портфель кредитів фізособам у м`яких валютах на рівні 1 млрд. грн. у еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, на період фінансової кризи «Сбербанк России» припинив видачу кредитів фізичним особам і відновив ці програми в листопаді 2010 року.

Довідка УНІАН. АТ «Сбербанк России» (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва).

Активи банку на 1 жовтня 2010 року становили 8,395 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 7,505 млрд. грн., зобов`язання – 7,341 млрд. грн., статутний капітал – 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в січні-вересні 2010 року отримав збиток 1,487 млрд. грн.