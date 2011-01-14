Міжбанк закрився на рівні 7,9420/7,9505 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9540/7,9650 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9520/7,9580 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9420/7,9505 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2658 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися – 0,2652/0,2654 грн./рубль. До закриття ціни досягли мінімуму – 0,2647/0,2649 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль упав і становив 30,0199 рублів за долар (-0,0986).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3413/1,3415 дол./євро, а на 15:00 впали – 1,3353/1,3355 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6735/10,6895 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6470/10,6610 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5820/10,5995 грн./євро.