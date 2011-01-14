У Києві презентовано міжнародний Фонд економічних реформ в Україні

Сьогодні в агентстві УНІАН відбулася презентація міжнародного Фонду економічних реформ в Україні.

Як розповіла на прес-конференції з цього приводу президент фонду Любов РУДЮК, його мета – надати професійну та інтелектуальну підтримку уряду України в проведенні економічних реформ.

«Бюджетне фінансування сьогодні не припускає виділення коштів на залучення експертів. Наші завдання – знайти таке фінансування», – зазначила вона.

За її словами, йдеться про залучення експертів до проведення таких реформ, як пенсійна, реформа охорони здоров'я, податкова, адміністративна, а також до розробки законодавства по боротьбі з корупцією.

Крім того, діяльність фонду буде спрямована на створення позитивного іміджу України в світі, зазначила Л.РУДЮК.

«Фонд заручився підтримкою малого і середнього бізнесу по всій Україні. Також на сьогодні ведуться переговори з потенційними спонсорами фонду», - повідомила вона.

Л.РУДЮК поки що не називає розмір статутного капіталу фонду, кажучи лише про те, що на сьогодні він є мінімальним. Вона також повідомила, що фонд юридично розпочав діяльність з грудня 2010 року.

За словами першого заступника голови Держкомтелерадіо України Олександра КУДРИНОВИЧА, за фінансової підтримки фонду з 1 січня і до кінця квітня 2011 року телекомпанія CNN транслюватиме на своїх телеканалах рекламні ролики про Україну. «Демонстрація роликів охоплюватиме всю світову аудиторію. Йдеться про Європу, Азію, Близький Схід, Африку, а також головне, чого до сьогодні не було, – США і Канаду», - повідомив він.

Для даної кампанії CNN підготувала два відеоролики про Україну по 30 секунд кожен.