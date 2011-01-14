Яценюк вніс пропозиції до антикорупційного законопроекту Президента України

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін», Арсеній ЯЦЕНЮК подав свої пропозиції до законопроекту «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», внесеного 17 грудня 2010 року до парламенту Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, пропозиції направлено до парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

А.ЯЦЕНЮК пропонує віднести до «вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування», як суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення Президента України, голову Верховної Ради, його першого заступника та заступника, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра, віце-прем'єра, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів, голову Служби безпеки України, генерального прокурора, голів Нацбанку і Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голів Верховної Ради та Ради міністрів Криму та їхніх заступників.

Лідер «Фронту Змін» вимагає закріпити в законі обов’язкове щорічне декларування до 1 квітня, окрім майна, доходів, витрат та зобов'язань фінансового характеру, також і обов’язкове декларування готівкових коштів, незалежно від їх місцезнаходження.

А.ЯЦЕНЮК наполягає на оприлюдненні даних про доходи не тільки вищих посадових осіб, а й членів їхніх сімей. Така інформація повинна мати вільний режим доступу та розміщуватись на офіційних веб-сайтах до моменту припинення роботи державних службовців у відповідних державних органах.

Він також пропонує закріпити, що декларуванню вищими посадовими особами підлягають всі витрати на оплату товарів, робіт та послуг, якщо фактична або ринкова вартість окремого товару, роботи та послуги перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. До витрат на придбання товарів прирівнюється отримання товарів на безоплатній або платній основі у користування (оренду, найм, позику). Встановлення органами державної податкової адміністрації фактів перевищення витрат вищих посадових осіб над їхніми доходами є підставою для звернення цими органами до суду з позовом про вилучення у зазначених суб’єктів незадекларованого майна і грошових коштів в дохід держави.

А.ЯЦЕНЮК також пропонує посилити покарання для вищих посадових осіб за вчинення посадових злочинів. Зокрема, за зловживання владою або службовим становищем передбачити позбавлення волі від 5 до 10 років, а за те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинено працівником правоохоронного органу, передбачити позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Крім того, від 10 до 15 років або довічне ув’язнення А.ЯЦЕНЮК пропонує передбачити за одержання вищою посадовою особою хабара в будь-якому вигляді. Давання хабара вищій посадовій особі пропонується карати позбавленням волі від 10-15 років із конфіскацією майна.

В прес-службі повідомили, що А.ЯЦЕНЮК протягом останнього року вніс до парламенту 21 антикорупційний законопроект. П’ять із них були провалені провладною більшістю, зокрема законопроекти про декларування вищими посадовими особами не тільки доходів, а й витрат, а також про посилення відповідальності за корупційні діяння.

