Мінфін ініціює скасування ліцензування виробництва й торгівлі виробами з дорогоцінних металів

Міністерство фінансів України підготувало проект постанови Кабінету Міністрів, в якому ініціює скасування ліцензування діяльності із виробництва і торгівлі виробами з дорогоцінних металів і каміння.

Проект відповідної постанови розміщено на сайті Мінфіну.

Цим проектом пропонується внести зміни в ряд нормативних документів, зокрема, в Порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і коштовного каміння, коштовного каміння органогенного утворення і напівкоштовного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і коштовного каміння (затверджений постановою Кабміну № 653 від 7 травня 1998 р.), у Правила торгівлі дорогоцінними металами (окрім банківських металів) і коштовним камінням, коштовним камінням органогенного утворення й напівкоштовним камінням у сирому й обробленому вигляді та виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності (затверджені постановою Кабміну № 802 від 4 червня 1998 р.), у Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, коштовного каміння, коштовного каміння органогенного утворення і напівкоштовного каміння (затверджені постановою Кабміну № 460 від 25 березня 1999 р.) у частині виключення положень, в яких зазначається необхідність отримання ліцензії на здійснення таких видів господарської діяльності, як виробництво дорогоцінних металів і коштовного каміння, виготовлення виробів із дорогоцінних металів і коштовного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і коштовного каміння.

Також проектом постанови пропонується визнати такими, що втратили силу критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності з розробки, виробництва, сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю.

Крім того, Мінфін пропонує встановити, що продаж ювелірних виробів, які були в ужитку, здійснюється за умови обов'язкового проставляння в товарному ярлику позначки «виріб був в ужитку» або «б/у».

Крім цього, планується скасувати норму, згідно з якою ювелірні вироби, що надійшли в продаж від фізособи-підприємця, повинні мати товарний ярлик із зазначенням його прізвища, адреси, номера документа на право здійснювати підприємницьку діяльність та назви органу, який його видав.

