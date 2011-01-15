Тимошенко у понеділок знову викликають до Генпрокуратури

У понеділок, 17 січня, колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури на 12.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра в розпал світової фінансово-економічної кризи «діючи умисно, з особистих інтересів» прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків Державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, Генеральна прокуратура України зобов’язала її щодня з 10.00 до 17.00 години приїжджати до Головного управління з розслідування особливо важливих справ для ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.