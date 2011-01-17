Держборг США досяг 14 трильйонів доларів

Державний борг США досяг 14 трильйонів доларів Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, передає «Лента.ру».

Тепер кожен американець умовно винен понад 45 тис. дол.

У лютому 2010 року стелю державного боргу США було підвищено до 14,3 трильйонів дол. Тепер Конгресу необхідно або знову підвищити цей поріг, прийнявши спеціальний закон, або різко скоротити витрати.

Раніше міністр фінансів США Тімоті ГЕЙТНЕР заявляв, що раніше встановлена межа держборгу буде досягнута до 31 березня 2011 року. Міністр наполягав на збільшенні цього порогу, підкреслюючи, що інакше економіку країни очікують катастрофічні наслідки.

Представники республіканців у Конгресі, у свою чергу, заявляють про те, що можуть дати згоду на збільшення допустимого розміру боргу лише в тому випадку, якщо витрати бюджету надалі буде обмежено.