Курс НБУ на 17.01.11

Офіційний курс НБУ на 17.01.11100 USD США–795.0300 (на 14 січ.–795.3300)100 EUR–1061.2855 (на 14 січ.–1049.7561)10 RUR–2.6542 (на 14 січ.–2.6429)Облікові курси банківських металів на 17.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото–108859.48(на 14 січ.–109815.19)961 XAG 10 Срібло–2267.43(на 14 січ.–2323.95)962 XPT 10 Платина–143900.43(на 14 січ.–143000.33)964 XPD 10 Паладій–63761.41(на 14 січ.–64819.40)

Офіційний курс НБУ на 17.01.11 100 USD США–795.0300 (на 14 січ.–795.3300) 100 EUR–1061.2855 (на 14 січ.–1049.7561) 10 RUR–2.6542 (на 14 січ.–2.6429) Облікові курси банківських металів на 17.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото–108859.48(на 14 січ.–109815.19) 961 XAG 10 Срібло–2267.43(на 14 січ.–2323.95) 962 XPT 10 Платина–143900.43(на 14 січ.–143000.33) 964 XPD 10 Паладій–63761.41(на 14 січ.–64819.40)

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