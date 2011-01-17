Колишній мер Москви Юрій ЛУЖКОВ подав прохання на отримання посвідки на проживання в Латвії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на латвійський телеканал TV3.

За даними телеканалу, прохання про надання йому посвідки на проживання Ю.ЛУЖКОВ подав наприкінці минулого року в Посольство Латвії у РФ.

Як відзначає латвійський інтернет-портал Delfi, у екс-мера Москви з`явилася законна підстава на отримання посвідки на проживання в Латвії, оскільки він інвестував необхідну суму - 200 тисяч латів (близько 400 тисяч доларів) - у субординований капітал Rietumu banka. Крім того, Ю.ЛУЖКОВ має у Латвії нерухомість.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії Лінди МУРЦІЄЦЕ, на даний час триває перевірка фінансових джерел Ю.ЛУЖКОВА для інвестицій у Rietumu bankа. Для того, щоб це з`ясувати, довелося зв`язатися з російською стороною, пише Delfi.

Латвія не дуже потішена наміром Ю.ЛУЖКОВА оселитися в країні, відзначає сайт Kompromat.lv: він неодноразово бував у Ризі і висловлював нелояльні погляди щодо Латвійської держави - ще восени минулого року він заявляв, що російська мова має бути другою державною мовою у Латвії.

1 липня 2010 року в Латвії набули чинності поправки до закону про імміграцію, які надають право іноземцю претендувати на посвідку на проживання в Латвії, якщо він придбав у країні нерухомість на суму від 50 до 100 тисяч латів (від 100 до 200 тисяч доларів) або зареєстрував у країні фірму, або вніс на банківський рахунок у Латвії 200 тисяч латів (400 тисяч доларів).

Ю.ЛУЖКОВ, який обіймав пост градоначальника Москви понад 18 років, 28 вересня 2010 року був достроково відправлений у відставку указом Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА "у зв`язку з втратою довіри", відзначає NEWSru. Наприкінці грудня Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що пояснює відставку Ю.ЛУЖКОВА високим рівнем корупції в столиці Росії.

За деякими даними, наприкінці минулого року Ю.ЛУЖКОВ подав документи на отримання британської візи. У ЗМІ з`явилися припущення, що він має намір переїхати до Великобританії на постійне проживання.