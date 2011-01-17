Міжбанк відкрився котируваннями 7,9470/7,9560 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМі триваючим падінням котирувань – 7,9470/7,9560 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2645/0,2652, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5545/10,5680. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3290/1,3292 (п'ятниця – 1,3413/1,3415).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня 7,9500/7,9600.

