У Києві підприємці пікетують Адміністрацію Президента

Близько півтори сотні підприємців та прихильників Європейської партії України пікетують Адміністрацію Президента з вимогою припинити політичні репресії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вишукувались поперек вулиці Банкової з боку вул. Інститутської, тримаючи в руках як національні прапори, так і прапори ЄПУ.

На підході безпосередньо до будівлі Адміністрації Президента дорогу перегороджено металевими парканами, за якими знаходяться близько 30 співробітників міліції. Мітингувальники не порушують громадського порядку.

На початку акції генеральному координатору податкового Майдану Олександру ДАНИЛЮКУ стало зле, він втратив свідомість, але швидко прийшов у себе і продовжив участь в акції.

Зокрема, у своєму виступі він продемонстрував учасникам заходу та працівникам міліції фотографію 2007 року з Майдану Незалежності, на якому зображено намети прихильників Партії регіонів, які тоді проводили свою акцію.

При цьому, за його словами, якщо проти учасників податкового Майдану порушили справу за пошкодження гранітної плитки, тоді правоохоронні органи мають порушити таку саме справу проти організаторів акції протесту 2007 року від Партії регіонів.

В інтерв’ю журналістам О.ДАНИЛЮК заявив, що учасники акції вимагають від влади припинити переслідування учасників податкового Майдану та представників організації «Тризуб».

Також, як зазначив О.ДАНИЛЮК, учасники акції вимагають припинити безпідставні перевірки представників малого бізнесу із вилученням у них майна.

У свою чергу народний депутат України Олесь ДОНІЙ, виступаючи перед мітингувальниками, закликав їх боротися проти політичних утисків згуртовано, оскільки інакше, за його словами, чинна влада переслідуватиме окремо кожного, який думає не так, як того хоче влада.