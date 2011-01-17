Видано Науково-практичний коментар до Податкового кодексу

Вийшов друком Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в трьох томах.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Том перший коментарю до Податкового кодексу розкриває суть термінів і понять, які використовуються в податковому законодавстві, і основні принципи адміністрування податків, зборів. Він містить коментарі до статей, що стосуються податкової звітності, порядку роз'яснення норм податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу, відповідальності суб'єктів податкових правовідносин, застосування міжнародних договорів та інших питань, пов'язаних з адмініструванням податків.

Том другий містить кваліфікований коментар основних бюджетоутворюючих податків: податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість.

У третьому томі відображено особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, завершальні положення і перехідні положення. У завершальних положеннях прокоментовано регламентовані терміни набуття чинності кодексу в цілому і окремих розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у цьому розділі розглянуто повноваження і завдання, надані виконавчим і законодавчим органам влади щодо окремих положень оподаткування.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України розрахований на державних службовців центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ і організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного напряму, платників податків, а також всіх, чия діяльність пов'язана з практичним застосуванням податкового законодавства.

