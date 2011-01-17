Обсяг продажу валюти на міжбанку 14 січня становив 309 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 14 січня 2011 року становив 309,1 млн. дол. (в еквіваленті), що на 3,5 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу сума продажу доларів становила 198,6 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9540/7,9650 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9520/7,9580 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9420/7,9505 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2658 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися – 0,2652/0,2654 грн./рубль. На час закриття ціни досягли мінімуму – 0,2647/0,2649 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,0199 рублів за долар (-0,0986).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3413/1,3415 дол./євро, а на 15:00 впали – 1,3353/1,3355 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6735/10,6895 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6470/10,6610 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5820/10,5995 грн./євро.