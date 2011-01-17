Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 1,3%
12:23, 17 січня 2011Фінанси
0
Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 14 січня 2011 року збільшився на 1,3%, або 286,3 млн. грн., і на початок дня 17 січня ц.р. становив 23,036 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 38%, або 6,311 млрд. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter