Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 1,3%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 14 січня 2011 року збільшився на 1,3%, або 286,3 млн. грн., і на початок дня 17 січня ц.р. становив 23,036 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 38%, або 6,311 млрд. грн.

