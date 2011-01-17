Цей тиждень буде позначений стабілізацією на валютному ринку - експерт

Поточний тиждень буде позначений деякою стабілізацією на валютному ринку.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій Мішта.

На його думку, це може бути пов'язано зі зменшенням кількості вільної гривні на рахунках банків у Національному банку Україні, що, у свою чергу, залежить від податкових платежів компаній. Також позитивний вплив на ринок чинитимуть набуття чинності закону про скасування збору до Пенсійного фонду операцій з купівлі безготівкової валюти і, звичайно, активна позиція на ринку НБУ.

Як повідомив С.МIШТА, протягом минулого тижня (з 10 по 14 січня) попит на долари США на ринку продовжував перевищувати пропозицію валюти. Курс до четверга включно знаходився на рівні 7,98-8,00 грн./дол. У четвер спостерігалося збільшення пропозиції валюти на ринку, що призвело до зниження курсу до кінця тижня до 7,955-7,9650 грн./дол.

За словами експерта, всі дні минулого тижня, крім п'ятниці, Нацбанк проводив інтервенції. Рішення Верховної Ради про скасування збору до Пенсійного фонду з купівлі безготівкової валюти, ухвалене в четвер, зробило свій вплив на зниження курсу валюти.

С. МIШТА зазначив, що залишки банків на коррахунках в НБУ весь минулий тиждень збільшувалися: з рівня 19,96 мільярда гривень в понеділок до 21,17 мільярда гривень в п'ятницю.

