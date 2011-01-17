Експерт: оОбмінний курс упродовж 2011 р. підтримуватиметься на рівні 8 грн./дол.

Обмінний курс упродовж найближчих 12 місяців підтримуватиметься на рівні, близькому до позначки 8 грн./дол.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

На його думку, в 2011 році валютний ринок буде збалансованим, і пропозиція іноземної валюти переважатиме над попитом, чому сприятиме приплив капіталу. Грудень 2010 року був третім місяцем поспіль, коли спостерігалася активна скупка готівкової валюти. Нетто-купівля готівкової валюти становила 1,9 млрд. доларів, що є рекордно високим показником з листопада 2009 року. Проте це не є стійкою тенденцією, і відплив капіталу за цією статтею в 2011 році скоротиться, вважає аналітик.

О.БЛИНОВ відзначив, що Національний банк України в грудні активно продавав долар. При цьому він поповнював резерви такими альтернативними валютами, як євро, британські фунти і швейцарські франки. Збільшення резервів НБУ в грудні пов'язане з надходженням кредиту від МВФ в USD 1,5 млрд.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанку в грудні 2010 року становило 613,1 млрд. дол. США.

За цей період НБУ купив 23,2 млн. дол. США, продав – 1 млрд. 163,8 млн. дол. Нацбанк також купив у резерви 225,9 млн. євро, 48,5 млн. фунтів стерлінгів, 70 млн. швейцарських франків, 80 млн. австралійських доларів.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 25 млрд. 380,1 млн. дол. США. Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 5 млрд. 154,5 млн. дол. США. Зокрема банки купили у населення 1 млрд. 616,6 млн. дол. США, продали – 3 млрд. 537,9 млн. дол. США.

Міжнародні резерви України в грудні 2010 року зросли на 3%, або 1 млрд. 036,87 млн. дол. США – до 34,576 млрд. дол.

