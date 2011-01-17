НБУ 14 січня продав банкам депозитні сертифікати на 0,4 млрд. грн.

Національний банк України 14 січня п.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 0,4 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ продав депозитні сертифікати терміном на 14 днів за середньозваженою відсотковою ставкою 2% річних одному банку на суму 400 млн. грн.

За даними Нацбанку, обсяг міжбанківського ресурсного ринку минулої п'ятниці становив 2,269 млрд. грн., при цьому середньозважена ставка була на рівні 3% річних, зокрема за кредитами овернайт – 2,2% річних.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків – 5,2 млрд. грн.

