На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9440/7,9535 грн./дол.

Сьогодні в США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв'язку з цим торги американською валютою можливі лише валютуванням ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 7,9470/7,9560, на 12:00 ціни знизилися до 7,9440/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652, на 12:00 ціни впали до 0,2643/0,2646. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився і на 12:00 встановився на рівні 30,0675 (+0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3290/1,3292, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5545/10,5680, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5405/10,5590.