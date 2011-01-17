Скасування збору сприятливо позначиться на діяльності нерезидентів в Україні - експерт

Скасування збору до Пенсійного фонду у розмірі 0,5%, що стягується з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, сприятливо позначиться на діяльності нерезидентів в Україні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов.

Він підкреслив, що даний збір знову почав діяти через непослідовність законодавства. Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом остаточно скасувати збір до кінця 2010 року. Це є одним з ключових структурних критеріїв програми stand-by.

Аналітик вважає, що «Україна не відчує істотних проблемам у взаєминах з МВФ через зволікання у цьому питанні, оскільки дана затримка не була затяжною».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України" Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування ".

Законом вносяться зміни, які передбачають виключення норм, що стосуються сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

