Золото в минулому році подорожчало на 30% - експерт

Золото в минулому році подорожчало на 30%, і його ціна досягла історичного максимуму - 1431,25 долара за тройську унцію.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

За його словами, в 2010 році обсяг інвестицій на світовому ринку золота досяг нового рекордного максимуму 63,7 млрд. доларів, що на 9% вище показника 2009 року. «У найближчі місяці зростання інвестицій, швидше за все, продовжиться, оскільки число інвесторів на ринку золота зростає через побоювання з приводу стану світової економіки», - прогнозує експерт.

Як зазначив В.Скидан, імпорт золота в США різко збільшився. У листопаді було імпортовано 568 274,027 унцій золота, що на 42,2% більше, ніж у жовтні, і на 71,5% більше, ніж у тому ж періоді 2009 року.

За інформацією експерта, побоювання з приводу ситуації з боргами в Європі ослабли після успішних розміщень облігацій Іспанії та Італії. Ціни на золото на українському ринку варіювалися на минулому тижні в межах 355/361 грн. за грам у злитках від 100 до 1000 грамів.