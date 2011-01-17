Міністри фінансів ЄС обговорять збільшення фонду фінансової допомоги
Міністри фінансів країн Європейського Союзу на своєму дводенному засіданні, що почнеться сьогодні ввечері, обговорять можливість збільшення Європейського фонду фінансової стабільності, а також розширення його повноважень.
Про це повідомляє Інтернет-видання EurActiv з посиланням на свої джерела.
«(Міністри фінансів – УНІАН) обговорять збільшення фінансової підтримки, а також можливість здійснювати не лише підтримку бюджетам в останню мить», - заявило виданню джерело в керівництві ЄС.
За його словами, серед можливих опцій – придбання державних облігацій на первинному ринку, обмін держоблігацій, а також кредитування.
В неділю, 16 січня, Європейський центробанк висловився на підтримку таких змін.
За словами президента Європейського центрального банку Жан-Клода ТРІШЕ, Європейський фонд фінансової стабільності «слід було б покращити якісно і кількісно». «Якісно - означає бути якомога більш гнучким у питаннях інтервенцій», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Європейський фонд фінансової стабільності становить 440 млрд. євро. Цей фонд, створений у 2010 році, вже двічі використовувався для надання допомоги Греції та Ірландії.
Останнім часом багато європейських економістів заявляють про те, що з проблемою держборгу вже найближчим часом зіткнуться Португалія й Іспанія.