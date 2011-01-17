Moody's поліпшило прогноз рейтингів «Укрексімбанку» з негативного до стабільного

Міжнародне рейтингове агентство Moody `s Investors Service змінило з негативного на стабільний прогноз рейтингів ПАТ« Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк»), зокрема, рейтингу фінансової стійкості «D-» і рейтингу зобов'язань у національній валюті «Ba3».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

За інформацією Moody `s, зміна прогнозу пояснюється стабілізацією кредитного портфеля банку внаслідок поступового відновлення української економіки, підтримкою ресурсами з боку уряду, поліпшенням позицій банку і деякою стабілізацією якості активів у другій половині 2010 року, а також зростанням чистого прибутку фінустанови.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.