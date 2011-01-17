НБУ змінив ліквідаторів у двох банках

Ліквідатором АКБ «Європейський» з 17 січня 2011 року призначено Юрія СТУЛЬКІВСЬКОГО замість Олени ЛЕВЧЕНКО, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Це передбачено постановою Нацбанку № 5 від 14 січня 2011 року.

Крім того, постановою НБУ № 4 від 14 січня 2011 р. з 17 січня 2011 р. припинено повноваження Юрія ЖУРБАСА як ліквідатора ВАТ КБ «Національний стандарт». Ліквідатором цього банку призначено службовця Національного банку України Віталія ШЕВЕЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Національний банк України ввів тимчасові адміністрації у ВАТ КБ «Національний стандарт" і АКБ «Європейський». З 21 серпня 2009 року були відкликані банківські ліцензії і розпочато процедуру ліквідації АКБ “Європейський” і ВАТ “Національний стандарт”.

АКБ «Європейський» зареєстровано Національним банком України 3 березня 1993 року.

Банк «Європейський» за підсумками першого півріччя 2009 року одержав збиток 141,411 млн. грн., порівняно з прибутком 5,011 млн. грн. роком раніше.

ВАТ Комерційний банк «Національний стандарт» (м. Київ) стало правонаступником ВАТ КБ «Славутич», яке працювало на фінансовому ринку з 1992 року.

Перше півріччя 2009 року банк закінчив зі збитком 227,074 млн. грн.