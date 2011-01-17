На міжбанку торги доларом закрилися на рівні 7,9460/7,9570 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,9470/7,9560 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися – 7,9440/7,9535 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися – 7,9460/7,9570 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв`язку з цим торги американською валютою проходили традиційно зі зниженою активністю, а операції були можливі лише валютуванням ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652 грн./рубль, до 12:00 ціни впали – 0,2643/0,2646 грн./рубль. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2647/0,2650 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ`і знизився і становив 29,96 рублів за долар (-0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3245/1,3430 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5545/10,5680 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5405/10,5590 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до рівня 10,5825/10,6035 грн./євро.