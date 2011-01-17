В інтересах України одержати всі транші за кредитом МВФ – Тігіпко

В інтересах України одержати всі транші за кредитом Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Водночас він зазначив, що Україна може обійтися без підтримки фонду. «Ми дійсно можемо обійтися без підтримки МВФ, ми самі можемо це зробити, але якою ціною і хто за це платитиме? Якщо ми не братимемо грошей у Міжнародного валютного фонду – відразу знижуються бажання інвесторів, відразу збільшується ставка позик для нас тощо», – сказав С.ТІГІПКО.

Крім того, він відзначив, що сьогодні необхідно реально оцінювати вимоги фонду, які він виставляє перед Україною для одержання кредиту. «Треба дивитися, чи співпадають ті вимоги, які Міжнародний валютний фонд надає під час своїх кредитів. Якщо вони співпадають з нашими національними інтересами, ми повинні на це йти, якщо не співпадають, тоді ми можемо відмовлятися від цього», – вважає він.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.