Тігіпко: денонсація договору з Кіпром щодо подвійного оподаткування – політичне рішення

Питання денонсації договору з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування – «чисте політичне рішення».

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, коментуючи можливість такого рішення з боку української влади.

«Ми маємо нагоду денонсувати даний договір (договір з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування – УНІАН). Два або три рази це питання виносилося на Верховній Раді - і воно не голосується. Я вважаю, що на сьогодні тут від мене мало що залежить. Відповідне рішення, я знаю, і ми відпрацювали, буде воно винесено чи ні (на розгляд парламенту – УНІАН) – чисте політичне рішення», - відзначив він.

За словами С.ТІГІПКА, денонсацію необхідно здійснити, оскільки «кіпрська сторона або ті люди, яких уповноважили для проведення переговорів з кіпрської сторони, проводили дану роботу, як на мене, недостатньо конструктивно».

Віце-прем`єр-міністр також відзначив, що краще рішення з даного питання – спільне з Кіпром його розв’язання: «Якщо це вдасться зробити спільно з кіпрською стороною, це буде дуже добре, тому що це країна Європейського Союзу, але якщо він взагалі не йде на співпрацю, то я вважаю, що тут ми маємо захищати лише свої інтереси».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України С.ТІГІПКО у грудні минулого року дав доручення відповідним відомствам у тижневий термін підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Він відзначив, що таким чином можна буде припинити відплив коштів з України до офшорної зони.

Наприкінці грудня 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про те, що Україна в односторонньому порядку не денонсуватиме угоду з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

«Відносини з європейською країною, членом Євросоюзу, мають бути європейськими. А це означає, що ми зараз прискоримо наші переговори, шукатимемо взаємоприйнятний вихід, і ми цей вихід знайдемо. Ми не маємо наміру ані з Кіпром, ані з будь-якою іншою країною розмовляти мовою загроз, ультиматумів. Це не в нашому дусі, і не в нашому стилі… Йти шляхом якихось односторонніх дій наш уряд не буде, хто б там що не казав», - сказав М.АЗАРОВ.