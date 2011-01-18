Експерт: пара євро/долар сьогодні знаходитиметься в діапазоні 1.32–1.3350

У вівторок, 18 січня, коли активність на ринках увійде до свого звичайного русла, в єдиної європейської валюти знову можуть виникнути проблеми, оскільки ситуація з фондом фінансової стабільності в Єврозоні на даний момент не зовсім прозора, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, з іншого боку, очікується публікація індексу настроїв у діловому середовищі від інституту ZEW, який, згідно з прогнозами, покаже позитивну динаміку, що може нівелювати тиск на єдину валюту.

Також сьогодні вийдуть у світ дані за об`ємом покупок довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами, а також рішення Банку Канади щодо основної процентної ставки. В останні тижні канадський долар демонструє серйозне зростання, тому інвестори пильно аналізуватимуть супутні рішенню коментарі, щоб знайти можливі вказівки на нове підвищення процентної ставки.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, пара євро/долар у вівторок знаходитиметься в діапазоні 1.32–1.3350, фунт/долар прагнутиме до відмітки 1.60, а ієна і франк, ймовірно, знаходитимуться під деяким тиском, і знизяться до 83 і 0.97, відповідно.