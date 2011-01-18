Тимошенко планує звернутися до ГПУ щодо необґрунтованої емісії коштів

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати факти необґрунтованого випуску грошових коштів, а також незаконного виведення фінансових ресурсів з України в офшорні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Перше, що я зроблю, я напишу в Генеральну прокуратуру заяву про злочин, це те, що передбачено законом, і ми викладемо всі ці цифри і емісії, і виведення грошей в офшорні зони, тому що це є відкритим прилюдним злочином, який робиться на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, паралельно опозиційні фракції в парламенті ініціюватимуть створення тимчасової слідчої комісії, а також звіту голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про здійснення монетарної політики уряду та Національного банку України. «Ми будемо ініціювати, по-перше, створення спеціальної слідчої комісії силами опозиційних політичних сил, а по-друге - ми будемо вносити постанову про спеціальні слухання так званого голови Національного банку, який є приватним банкіром родини ЯНУКОВИЧА і бізнес-партнером його сина. Ми будемо наполягати на тому, щоб публічний звіт зробив також прем’єр-міністр відносно таких цифр, тому що все це веде до повного колапсу економіки України», - додала вона.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в 2010 році уряд спільно з Нацбанком вдався до неконтрольованої емісії в обсязі 99 млрд. 671 млн. грн. «Щоб ви мали відчуття, що це за цифра, то я наведу приблизно, що доходи загального та спеціального фондів державного бюджету по факту 2010 року становлять приблизно 230 млрд. грн. Це значить, що майже половина бюджету - це емісійні гроші», - пояснила вона.

Крім того, екс-прем’єр повідомила, що за результатами 2010 року з України до офшорних зон було виведено 28 млрд. 700 млн. доларів, в тому числі 26 млрд. 500 млн. доларів виведено на рахунки кіпрських компаній. «Чи може в нормальній демократичній країні, яка живе без корупції, бути таке, щоб в офшорні зони за 2010 рік, в тому числі за допомогою емісії гривні, а це значить, через золотовалютні резерви країни, виведено суму, яка дорівнює доходам державного бюджету за 2010 рік», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.