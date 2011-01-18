Міжбанк: відкриття торгів – 7,9510/7,9560 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9560 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2660/0,2662, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6345/10,6475. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3378/1,3380 (понеділок, 17 січня, – 1,3290/1,3292). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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