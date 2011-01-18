Продаж валюти на міжбанку 17 січня скоротився майже втричі – до 112 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 17 січня ц.р. скоротився в 2,8 разу, або на 196,8 млн. дол. порівняно з попереднім днем торгів, і становив 112,3 млн. дол. (у еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 60,7 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 січня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися на ТОМ`і котируваннями 7,9470/7,9560 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися – 7,9440/7,9535 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися – 7,9460/7,9570 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652 грн./рубль, на 12:00 ціни впали – 0,2643/0,2646 грн./рубль. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2647/0,2650 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ`і знизився і становив 29,96 рубля за долар (-0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3245/1,3430 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5545/10,5680 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 10,5405/10,5590 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до рівня 10,5825/10,6035 грн./євро.