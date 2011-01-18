«Пріоритет-інтер» продав 49% акцій банку «Демарк»

ТОВ «Пріоритет-інтер (Київ) » продав 49% акцій ПАТ «Банк «Демарк» (Чернігів).

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

«Юридична особа ТОВ «Пріоритет-інтер», яке володіло простими іменними акціями в кількості 764 404 088 штук, що складає 49% голосуючих акцій, продало на вторинному ринку прості іменні акції в кількості 764 404 088 штук, у зв`язку з чим пакет власника акцій став менше 10% голосуючих акцій», – йдеться в повідомленні.

Кому саме продали акції, не уточнюється.

Довідка УНІАН. Банк «Демарк» (Чернігів) зареєстрований в липні 1992 року.

За даними Національного банку України, на 1 жовтня 2010 року акціями банку володіли: ПП «Фінінвест», пряма участь – 49,69%, ТОВ «Пріоритет-інтер», пряма участь – 49%, фізична особа Олександр СТЕЦЕНКО, пряма участь – 0,05%, опосередковано – 49%.