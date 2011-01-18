Японія надасть Україні позику на 8 млрд. ієн

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ домовся з прем’єр-міністром Японії Наото КАН про виділення японською стороною Україні позики у сумі 8 млрд. ієн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Кредитній угоді між Японським банком міжнародного співробітництва та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк), що була підписана сьогодні у Токіо в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Японії.

Як йдеться в угоді, японська сторона надає Україні 8 млрд. ієн (близько 800 млн. грн. - УНІАН) з метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України.

Також Україна і Японія порушили питання про можливість спрощення візового режиму для українців. Про це йдеться у Спільній заяві щодо українсько-японського глобального партнерства, яку підписали сьогодні у Токіо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Японії Наото КАН.

«З метою подальшого розвитку контактів між народами Японії та України два лідери доручили відповідним посадовцям вивчити можливість спрощення візового режиму для українців», - зазначається у документі.

Під час переговорів із прем’єр-міністром Японії Президент України також запропонував у найближчому майбутньому ввести регулярні прямі авіаційні рейси між двома країнами.